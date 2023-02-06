"Бавария" собирается серьезно наказать Нойера

Вратарь мюнхенской “Баварии” Мануэль Нойер может быть лишен капитанской повязки, сообщает Bild.

По сведениям источника, такое решение собирается принять главный тренер команды Юлиан Нагельсманн. Причиной будущего наказания является публичная критика руководства “Баварии” Нойером, который остался крайне недоволен увольнением своего друга и тренера вратарей клуба Тони Топаловича.

Новым капитаном команды может стать полузащитник Йозуа Киммих.

Напомним, что 36-летний Нойер из-за травмы ноги выбыл из строй выбыл из строя до конца сезона. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей и пропустил 14 голов.

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