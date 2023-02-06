Главная Новости "Бавария" собирается серьезно наказать Нойера

"Бавария" собирается серьезно наказать Нойера

Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Мануэля Нойера/Автор неизвестен Фото: инстаграм Мануэля Нойера/Автор неизвестен

Вратарь мюнхенской “Баварии” Мануэль Нойер может быть лишен капитанской повязки, сообщает Bild.

По сведениям источника, такое решение собирается принять главный тренер команды Юлиан Нагельсманн. Причиной будущего наказания является публичная критика руководства “Баварии” Нойером, который остался крайне недоволен увольнением своего друга и тренера вратарей клуба Тони Топаловича.

Новым капитаном команды может стать полузащитник Йозуа Киммих.

Напомним, что 36-летний Нойер из-за травмы ноги выбыл из строй выбыл из строя до конца сезона. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей и пропустил 14 голов.

Не пропустите: Клуб Бундеслиги уволил главного тренера.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Бавария Бундеслига Германия
Популярные новости
"Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 12:42 "Манчестер Сити" могут исключить из чемпионата Англии
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 09:10 "Челси" сделал невероятное предложение Зидану
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола Сегодня, 03:00 Позор "Ливерпуля", поражения "Арсенала" и "Манчестер Сити": результаты 22-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:55 "Барселона" разгромила "Севилью" в Ла Лиге
Фото: твиттер "Интера"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:42 "Интер" обыграл "Милан" в Серии А
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:55 Кейн побил "вечный" рекорд "Тоттенхэма"
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:55 Главные новости дня: 6 февраля Новости футбола Сегодня, 16:42 Без двух топов: "Реал" огласил заявку на полуфинал Клубного чемпионата мира Новости футбола Сегодня, 16:30 Икарди может получить новый шанс в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 16:15 Неймар признан лучшим бразильцем в Европе Новости футбола Сегодня, 15:55 "Бавария" собирается серьезно наказать Нойера Новости футбола Сегодня, 15:42 "Милан" и "Атлетико" поборются за хавбека "Реала" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Атлетико" вступил в борьбу за трансферную цель "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 15:15 "Ювентус" не собирается выгонять Погба Новости футбола Сегодня, 14:55 ПСЖ хочет купить полузащитника "Манчестер Сити" Новости футбола Сегодня, 14:42 "Ливерпуль" бесплатно потеряет опытного хавбека
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 07 фев 2023 Прогноз на матч Айнтрахт - Дармштадт 7 февраля 2023 года Футбол 07 фев 2023 Прогноз на матч Салернитана - Ювентус 7 февраля 2023 года Футбол 08 фев 2023 Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Лидс 8 февраля 2023 года Футбол 08 фев 2023 Прогноз на матч Марсель - ПСЖ 8 февраля 2023 года