"Бавария" серьезно накажет Нойера за скандальное интервью

Руководство мюнхенской “Баварии” приняло решение оштрафовать вратаря Мануэля Нойера за скандальное интервью, сообщает Bild.

По сведениям источника, с футболиста будет взыскано 1,6 миллиона евро. Такое наказание наложено на голкипера за его публичное недовольство из-за увольнения из клуба его друга и тренера вратарей Тони Тапаловича.

При этом Нойер провел встречу с главным тренером Юлианом Нагельсманном и стороны уладили разногласия.

Напомним, что 36-летний Нойер несколько недель назад сломал ногу на горнолыжном курорте и пропустит остаток сезона.

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