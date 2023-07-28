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"Бавария" сделала решительный шаг на пути к трансферу Кейна

Новости футбола Сегодня, 03:00
"Бавария" сделала решительный шаг на пути к трансферу Кейна Фото: твиттер Тоттенхэма

"Бавария" не сдает позиции в попытках подписать контракт с нападающим "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Гарри Кейном.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, руководство "Баварии" собралось лично встретиться с главой "Тоттенхэма" Дэниелом Леви. На встрече каталонцы хотят обсудить детали возможной сделки с Кейном.

Ожидается, что представители испанского и английского клуба встретятся 28 июля.

Отмечается, что ранее английский клуб не стал соглашаться на предложение от “Баварии” в размере 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" все же готов продать Кейна в летнее трансферное окно, но это случится в том случае, если капитан не захочет продлевать контракт с лондонцами.

В прошлом розыгрыше английской Премьер-лиги Кейн провел 38 матчей, в которых забил 30 голов и отдал три результативные передачи.

Кейн является выпускником академии "Тоттенхэма" и выступает за первую команду с 2011 года. Примечательно, что за всю свою карьеру футболист не выиграл с клубом ни одного трофея.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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