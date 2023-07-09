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"Бавария" сделала новое предложение по трансферу Харри Кейна

Новости футбола Сегодня, 12:30
"Бавария" сделала новое предложение по трансферу Харри Кейна Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” не оставляет попыток приобрести нападающего лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб предложил за 29-летнего футболиста 80 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Прежнее предложение “Баварии” составляло 70 миллионов евро, но оно было отклонено.

Ранее сообщалось, что руководство английского клуба не хочет продавать Кейна. При этом “Тоттенхэм” надеется продлить с форвардом контракт, который действует до лета 2024 года.

Кейн является воспитанником “Тоттенхэма”. Всего он провел за лондонский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативных передач. Финалист Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. За английскую национальную команду он провел 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач. Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. Серебряный призер чемпионата Европы-2020.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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