"Бавария" решила избавиться от звездного форварда

Мюнхенская “Бавария” продаст сенегальского нападающего Садио Мане в летнее трансферное окно, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист и руководство немецкого клуба договорились о трансфере. Африканец разочаровал руководство клуба уровнем своей игры, а также дракой с вингером Лероем Сане. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется “Ньюкасл”.

В нынешнем сезоне 31-летний Мане провел за “Баварию” 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.

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