"Бавария" решила избавиться от звездного форварда
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Садио Мане/Автор неизвестен
Мюнхенская “Бавария” продаст сенегальского нападающего Садио Мане в летнее трансферное окно, сообщает журналист Кристиан Фальк в своем твиттере.
По сведениям источника, футболист и руководство немецкого клуба договорились о трансфере. Африканец разочаровал руководство клуба уровнем своей игры, а также дракой с вингером Лероем Сане. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется “Ньюкасл”.
В нынешнем сезоне 31-летний Мане провел за “Баварию” 35 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Не пропустите: Совладелец “Челси” рассказал о планах на будущее.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 17:02 "Манчестер Юнайтед" проиграл в матче АПЛ, пропустив гол на 99-й минуте
Новости футбола Сегодня, 16:42 "Наполи" стал чемпионом Италии
Новости футбола Вчера, 16:57 "Манчестер Сити" одержал крупную победу в матче АПЛ
Новости футбола Вчера, 14:01 "Ювентус" одержал сложную победу в Серии А
Новости футбола 02 мая 2023, 16:56 "Арсенал" уверенно победил "Челси" в дерби Лондона
Новости футбола 02 мая 2023, 16:15 В ПСЖ придумали наказание для Месси
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:30 "Ювентус" летом потеряет звездного ветерана Новости футбола Сегодня, 17:15 Дортмундская "Боруссия" хочет переманить цель "Реала" и "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 17:02 "Манчестер Юнайтед" проиграл в матче АПЛ, пропустив гол на 99-й минуте Новости футбола Сегодня, 16:55 Лунин может перейти в "Реала" в другой клуб Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 16:48 Неймар может оказаться в АПЛ Новости футбола Сегодня, 16:42 "Наполи" стал чемпионом Италии Новости футбола Сегодня, 16:42 "Бавария" решила избавиться от звездного форварда Новости футбола Сегодня, 16:30 "Реал" заплатит более 100 миллионов евро за английского таланта Новости футбола Сегодня, 16:15 Осимхен не перейдет в "Баварию" Новости футбола Сегодня, 15:55 "Арсенал" может заплатить огромную сумму за хавбека "Брайтона"
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол 05 мая 2023 Прогноз на матч Майнц - Шальке 5 мая 2023 года Футбол 05 мая 2023 Прогноз на матч Каза Пия - Портимоненсе 5 мая 2023 года Футбол 06 мая 2023 Прогноз на матч Тоттенхэм - Кристал Пэлас 6 мая 2023 года Футбол 06 мая 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Брентфорд 6 мая 2023 года