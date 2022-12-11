"Бавария" рассматривает три варианта на замену травмированному Нойеру

Мюнхенская “Бавария” приступила к поиску замены вратарю Мануэлю Нойеру, который выбыл из строя из-за перелома ноги, сообщает Ran.de.

По сведениям источника, главным вариантом является возвращение Александра Нюбеля, который выступает за “Монако” на правах аренды. Впрочем, вернуть голкипера будет непросто, так как за досрочное расторжение арендного договора мюнхенцам придется заплатить определенную сумму.

В нынешнем сезоне 26-летний Нюбель провел за “Монако” 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола.

Также “Бавария” интересуется Домиником Ливаковичем ("Динамо" Загреб) и Кейлором Навасом (ПСЖ). Впрочем, последний вариант маловероятен, так как парижане едва ли отпустят вратаря в “Баварию”, с которой клуб сыграет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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