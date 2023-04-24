"Бавария", ПСЖ и английские топ-клубы поборются за Заа
Новости футбола Сегодня, 15:15
Фото: инстаграм Уилфрида Заа/Автор неизвестен
“Арсенал”, “Бавария”, “Пари Сен-Жермен” и “Челси” проявляют интерес к вингеру “Кристал Пэлас” и сборной Кот-д'Ивуара Уилфриду Заа, сообщает The Guardian.
По сведениям источника, английские, французский и немецкий клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Летом форвард может стать свободным агентом и перейти в другой клуб бесплатно.
Стоит отметить, что “Кристал Пэлас” надеется удержать игрока и готов увеличить ему зарплату до 12 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 30-летний Заа провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.
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