"Бавария", ПСЖ и английские топ-клубы поборются за Заа

“Арсенал”, “Бавария”, “Пари Сен-Жермен” и “Челси” проявляют интерес к вингеру “Кристал Пэлас” и сборной Кот-д'Ивуара Уилфриду Заа, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английские, французский и немецкий клубы рассматривают вариант с подписанием футболиста в летнее трансферное окно. Летом форвард может стать свободным агентом и перейти в другой клуб бесплатно.

Стоит отметить, что “Кристал Пэлас” надеется удержать игрока и готов увеличить ему зарплату до 12 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 30-летний Заа провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

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