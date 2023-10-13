Бавария проявляет интерес к 35-летнему бывшему игроку Арсенала

"Бавария" Мюнхен проявляет интерес к 35-летнему греческому защитнику Сократису, сообщает Bild.

Не так давно сорвался переход Жерома Боатенга в мюнхенскую команду, поэтому сейчас они рассматривают бывшего центрального защитника "Арсенала" и "Боруссии" Сократиса. 35-летний футболист является свободным агентом с тех пор, как покинул "Олимпиакос" в конце прошлого сезона, после двух с половиной лет в клубе.

"Бавария" сначала планировала вернуть Джерома Боатенга в клуб, но в конечном итоге отказалась от этой идеи после негативной реакции болельщиков клуба. Поскольку Сократис является свободным агентом, немецкие гиганты могут подписать его немедленно, несмотря на то, что трансферное окно в настоящее время закрыто.

В настоящее время у "Баварии" есть проблемы с центральными защитниками из-за травм Дайота Упамекано и Маттейса де Лигта. Кстати, Сократис уже играл под руководством Томаса Тухеля, когда тот тренировал "Боруссию Дортмунд". Под руководством немецкого тренера защитник провел 81 матч.