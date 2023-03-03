"Бавария" продлила контракт с основным нападающим

Пресс-служба мюнхенской “Баварии” на официальном сайте объявила о продлении контракта с камерунским нападающим Эриком-Максимом Шупо-Мотингом.

Новое соглашение между футболистом и немецким клубом будет действовать до лета 2024 года. Форвард в честь данного события нарисовал граффити с цифрой “2024”.

33-летний Шупо-Мотинг выступает за “Баварию” с 2020 года. Всего он провел за клуб 82 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за “Гамбург”, “Нюрнберг”, “Майнц”, “Шальке”, “Сток Сити” и ПСЖ. За сборную Камеруна сыграл 73 матча и забил 21 гол.

Не пропустите: "Барселона" продлила контракт с ветераном команды.