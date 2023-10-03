Бавария продлила две рекордные серии Лиги чемпионов

«Бавария» одержала волевую победу над «Копенгагеном» (2:1) в матче второго тура Лиги чемпионов. Таким образом мюнхенский клуб продлил сразу две рекордных серии турнира, если говорить о групповом раунде.

Во-первых, «Бавария» последний раз проиграла на групповом этапе еще осенью 2017 года - это были 0:3 от «ПСЖ». С тех пор прошло 36 матчей.

Во-вторых, «Бавария» последний раз не выиграла на групповом этапе осенью 2020 года - это была ничья 1:1 на поле «Атлетико». С тех пор мюнхенцы выиграли 15 матчей подряд на данной стадии.