"Бавария" приняла решение по Мане, который ударил одноклубника

Пресс-служба мюнхенской “Баварии” на официальном сайте сообщила, что сенегальский нападающий Садио Мане не сыграет в матче 28-го тура чемпионата Германии с “Хоффенхаймом” из-за конфликта с форвардом Лероем Сане.

Кроме того, африканец будет оштрафован. Напомним, что ранее Мане ударил по лицу Сане и разбил ему губу после окончания первого матча ¼ финала Лиги чемпионов против “Манчестер Сити” (0:3).

Ранее сообщалось, что 31-летний Мане может покинуть “Баварию” из-за данного скандала, но руководство клуба решило не разрывать с ним контракт.

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