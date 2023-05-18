"Бавария" приняла решение по Киммиху, которым интересуются "Реал" и "Барселона"

Мюнхенская “Бавария” не собирается расставаться с полузащитником Йозуа Киммихом, которым интересуются “Реал” и “Барселона”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство немецкого клуба считает футболиста неприкасаемым. Поэтому клуб не будет вести никаких переговоров по его трансферу.

В нынешнем сезоне 28-летний Киммих провел за “Баварию” 45 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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