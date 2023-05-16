"Бавария" приняла решение по Канселу, который арендован у "Манчестер Сити"

Мюнхенская “Бавария” не будет выкупать трансфер португальского защитника Жоау Канселу, который арендован у “Манчестер Сити”, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб имеет приоритетное право выкупа игрока за 70 миллионов евро. Впрочем, он точно не останется в Мюнхене. Таким образом, португалец вернется в расположение “Манчестер Сити”. Игроком интересуются “Реал” и “Барселона”.

В нынешнем сезоне 28-летний Канселу провел за “Баварию” 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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