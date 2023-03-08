"Бавария" приняла решение по арендованному Канселу

“Бавария” не будет выкупать трансфер португальского защитника Жоау Канселу, который арендовал у “Манчестер Сити”, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, главный тренер немецкого клуба Юлиан Нагельсманн неудовлетворен уровнем игры португальца, которого можно выкупить за 70 миллионов евро. Сам игрока разочарован данным решением клуба.

Таким образом, летом Канселу вернется в “Манчестер Сити”, но он все равно может покинуть, так как им интересуются “Челси” и “Реал”.

В нынешнем сезоне 28-летний Канселу провел за “Баварию” шесть матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи. Его контракт с “Манчестер Сити” действует до лета 2027 года.

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