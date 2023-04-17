"Бавария" приняла решение о будущем Мане

Мюнхенская “Бавария” собирается продать сенегальского нападающего Садио Мане в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, главный тренер немецкого клуба Томас Тухель считает, что форвард не вписывается в его систему игры. При этом руководство “Баварии” разочаровано уровнем игры сенегальца, особенно с учетом его зарплаты в размере 20 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 31-летний Мане провел за “Баварию” 32 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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