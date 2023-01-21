"Бавария" прервала победную серию во всех турнирах
Новости футбола Сегодня, 03:54
Фото: твиттер Баварии/Автор неизвестен
“Бавария” прервала победную серию во всех турнирах, которая длилась десять матчей.
Вчера чемпион страны расписал мировую с “Лейпцигом” (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.
В последний раз мюнхенцы теряли очки, когда сыграли вничью с дортмундской “Боруссией” (2:2) 8 октября 2022 года.
Отметим, что несмотря на потерю очков, “Бавария” продолжает лидировать в Бундеслиге.
После 16 туров в активе чемпиона 35 очков.
Сасько Инга эксперт Dailysports
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