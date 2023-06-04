"Бавария" предложила выгодный контракт нападающему "Ювентуса"

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к нападающему туринского “Ювентуса” и сборной Сербии Душану Влаховичу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб предложил футболисту пятилетний контракт с зарплатой восемь миллионов евро в год. Впрочем, “Баварии” еще нужно договориться с “Юве” о сумме трансфера. Итальянцы хотят получить за игрока 80 миллионов евро, но немцы не готовы платить такую сумму.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 42 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.