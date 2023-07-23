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"Бавария" предложила Харри Кейну огромную зарплату

Новости футбола Сегодня, 08:42
"Бавария" предложила Харри Кейну огромную зарплату Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” готова платить огромную зарплату нападающему лондонского “Тоттенхэм Хотспур” и сборной Англии Харри Кейну, сообщают журналисты Bild Тоби Альтшеффль и Кристиан Фальк.

По сведениям источника, немецкий клуб предложил футболисту контракт до лета 2028 года с зарплатой более 20 миллионов евро в год до уплаты налогов. Форвард заинтересован в переходе в “Баварию”, но мюнхенскому клубу пока не удается договориться по его трансферу.

Ранее сообщалось, что “Тоттенхэм” хочет получить за игрока 140 миллионов евро, но может снизить свои требования.

29-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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