"Бавария" предложила более 100 млн евро за нападающего сборной Англии

Мюнхенская “Бавария” не оставляет попыток приобрести нападающего лондонского “Тоттенхэма” и сборной Англии Харри Кейна, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, немецкий клуб предложил за футболиста более 100 миллионов евро. В данную сумму уже включены возможные бонусы в случае успешной игры форварда и достижений клуба в ближайшие годы. Ранее сообщалось, что руководство “Тоттенхэма” хочет получить за игрока не менее 116 миллионов евро. При этом мюнхенцы уже согласовали с англичанином условия личного контракта.

29-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.