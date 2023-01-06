"Бавария" подписала игрока сборной Нидерландов

“Бавария” объявила о трансфере 32-летнего защитника сборной Нидерландов Дэйли Блинда.

Как сообщили на сайте немецкого клуба, соглашение рассчитано до конца сезона.

В стан чемпиона Германии нидерландец перебрался на правах свободного агента после расторжения договора с “Аяксом”.

В “Баварии” он будет играть под 32 номером. В ближайшее время он полетит с командой на тренировочный сбор в Дохе.