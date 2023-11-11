ВИДЕО. Бавария победила Хайденхайм, а Кейн обновил очередной рекорд результативности

Мюнхенская Бавария в матче 11-го тура немецкой Бундеслиги на своем поле разобралась с Хайденхаймом. Подопечные Томаса Тухеля победили со счетом 4:2. Дублем отличился английский форвард Харри Кейн. 30-летний нападающий забил за Баварию в седьмом матче кряду, а всего на его счету теперь 21 гол и 7 результативных передач.

Также футболисту покорился очередной рекорд. Кейн стал первым игроком в истории Бундеслиги, который забил 17 голов в первых 11-ти матчах сезона. Ранее, в сезоне 2019/2020, 16-ю голами за этот отрезок отметился Роберт Левандовски. 15 мячей в первых 11-ти матчах сезона забивал легендарный Герд Мюллер в сезоне 1968/1969.

Напомним, что Бавария купила Харри этим летом у английского Тоттенхэма. За нападающего мюнхенский клуб заплатил порядка 100 миллионов евро. Контракт игрока с немецким клубом действует до лета 2027 года.

Бавария - Хайденхайм - 4:2

Голы: Кейн 14, 44, Герейру 72, Чупо-Мотинг 85 - Кляйндист 67, Бесте 70.