"Бавария" переманила тренера "Челси"

Тренер лондонского “Челси” Энтони Берри перешел в мюнхенскую “Баварию”, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, наставник присоединиться к тренерскому штабу немецкого клуба в ближайшее время.

36-летний Берри начал работать в “Челси” в 2022 и был ассистентом нынешнего главного тренера “Баварии” Томаса Тухеля. После ухода немца из “Челси” Берри остался в клубе.

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