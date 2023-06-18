"Бавария" перехватила трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Защитник неаполитанского “Наполи” и сборной Южной Кореи Ким Мин Чжэ перейдет в мюнхенскую “Баварию”, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб договорился о переходе футболиста за 60 миллионов евро. В то же время мюнхенцы практически согласовали с игроком условия личного контракта. В борьбе за корейца “Бавария” опередила “Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 26-летний Ким Мин-Чжэ провел за “Наполи” 45 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи.