Бавария открыла памятник Герду Мюллеру
Мюнхенская "Бавария" открыла памятник легендарному нападающему Герду Мюллеру. Памятник бывшему игроку команды открыли 12 сентября возле домашней арене мюнхенцев "Альянц Арены".
Герд Мюллер начинал играть на профессиональном уровне в 1960 году в клубе "ТСВ 1861". В 1964 году он перешел в "Баварию", в составе которой он завоевал почти все возможные трофеи в европейском футболе 1960-х и 1970-х годов.
Всего за команду из Мюнхена он провел 427 матчей в чемпионате Германии, в которых Мюллер забил 365 голов.
В сезоне 1971/1972 года он забил 40 голов в национальном первенстве, что на долгие годы стало рекордом. Его удалось побить в сезоне 2020/2021 форварду “Баварии” Роберту Левандовски, который забил 41 гол.
Кроме того, на счету Мюллера долгое время был и рекорд результативности на европейском клубном уровне. В еврокубках он забил 69 голов в 77 матчах. В 2010 году этот показатель превзошел нападающий Раулеь.
Завершал карьеру Мюллер в США в конце 70-х годов, где провел три сезона в клубе "Форт-Лодердейл Страйкерс".
В составе сборной Германии форвард провел 62 матча и забил 68 голов. Летом 2021 года Мюллер скончался в возрасте 75 лет.