Бавария определилась с заменой Тухелю

Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо может пойти на повышение.

Он может стать главным претендентом на пост тренера "Баварии".

Немецкое издание Bild сообщает, что такой вариант рассматривают в мюнхенском клубе на случай ухода Томаса Тухеля.

По информации источника, руководство "Баварии" высоко оценивает способности испанского специалиста. Председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и исполнительный директор Ян-Кристиан Дрезен очень довольны тем, как прогрессирует тренер.

Отметим, что недавно “Бавария” отправила в “Байер”ь защитника Йосипа Станишича в аренду. В мюнхенском клубе счибат, что Алонсо будет доверять игроку и поможет ему стать лучшим игроком.

Хаби Алонсо возглавил "Байер" в октябре 2022 года, а прошлый сезон команда завершила на 6-м месте с 50 очками. Соглашение легенды “Реала” с немецкой командой действует до 2026 года.

Кроме "Байера", Алонсо ранее тренировал "Реал Сосьедад Б" и молодежную команду "Реал Мадрид".