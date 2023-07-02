"Бавария" определилась с ценой на Марселя Забитцера

Мюнхенская “Бавария” готова продать австрийского полузащитника Марселя Забитцера в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб хочет получить за 29-летнего футболиста 15-17 миллионов евро. Ранее сообщалось, что услуги игрока предложили “Барселоне”.

Забитцер перешел в “Баварию” летом 2021 года из “РБ Лейпциг” на правах свободного агента. В минувшем сезоне он провел за “Баварию” 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. В январе 2023 года хавбек перешел в “Манчестер Юнайтед” на правах аренды, провел за клуб 18 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с “Баварией” действует до лета 2025 года.