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"Бавария" одержала выездную победу в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 14:29
"Бавария" одержала выездную победу в Бундеслиге Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Германии мюнхенская “Бавария” на выезде обыграла бременский “Вердер” со счетом 2:1.

Победу гостям принесли голы Сержа Гнабри и Лероя Сане. У хозяев отличился Никлас Шмидт.

“Бавария”, набрав 65 очков, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. “Вердер” с 35 очками остался на 12-й позиции.

“Вердер” – “Бавария” - 1:2 (0:0)
Голы: Гнабри, 62 - 0:1, Сане, 72 - 0:2, Шмидт, 86 - 1:2

“Вердер”: Павленка, Вайзер, Штарк, Фридль, Пипер (Велькович, 55), Юнг (Бьюкенен, 77), Гросс (Груев, 77), Битенкур (Шмидт, 82), Стаге, Шмид, Дукш (Филипп, 77).

“Бавария”: Зоммер, Мазрауи, Павар, де Лигт, Жоау Канселу, Киммих, Гравенберх (Мюллер, 64), Мане (Сарр, 88), Коман (Сане, 64), Мусиала, Гнабри.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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