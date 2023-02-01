"Бавария" одержала разгромную победу в Кубке Германии

В матче 1/8 финала Кубка Германии “Бавария” на выезде разгромила “Майнц” со счетом 4:0 и вышел в четвертьфинал.

Победу мюнхенскому клубу принесли голы Эрика-Максима Шупо-Мотинга, Джамала Мусиалы, Лероя Сане и Альфонсо Девиса.

“Майнц” – “Бавария” - 0:4 (0:3)

Голы: Шупо-Мотинг, 17 - 0:1, Мусиала, 30 - 0:2, Сане, 44 - 0:3, Дэвис, 83 - 0:4

“Майнц”: Дамен, Видмер (да Кошта, 40), Фернандеш, Ханче-Ольсен, Каси, Аарон Мартин (Хак, 46), Кор, Баррейро (Ли Чжэ Сон, 46), Баркок, Штах (Ингвартсен, 66), Ажорк (Онисиво, 67).

“Бавария”: Зоммер, Жоау Канселу (Дэвис, 71), Упамекано (Блинд, 64), Павар, де Лигт, Киммих, Шупо-Мотинг (Гнабри, 79), Мюллер (Гравенберх, 64), Сане (Горетцка, 71), Мусиала, Коман.

Удаления: Свенссон (82), Хак (86).