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"Бавария" одержала крупную победу в Бундеслиге

Новости футбола Сегодня, 13:06
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Германии “Бавария” на своем поле разгромила “Бохум” со счетом 3:0.

Победу мюнхенскому клубу принесли голы Томаса Мюллера, Кингсли Комана и Сержа Гнабри.

“Бавария”, набрав 43 очка, лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. “Бохум” с 19 очками остался на 15-й позиции.

“Бавария” – “Бохум” - 3:0 (1:0)
Голы: Мюллер, 41 - 1:0, Коман, 64 - 2:0, Гнабри, 73 (с пенальти) - 3:0

“Бавария”: Зоммер, Упамекано, Павар, де Лигт, Жоау Канселу (Коман, 60), Горетцка, Гнабри, Шупо-Мотинг (Тель, 67), Мюллер (Дэвис, 46), Сане (Ибрагимович, 77), Мусиала (Блинд, 67).

“Бохум”: Риманн, Джанко, Ордец, Машович, Стафилидис, Лосилла, Кунде (Остерхаге, 85), Ферстер (Штегер, 46), Цоллер (Асано, 68), Хофманн (Ганвула, 68), Антви-Аджей (Хольтманн, 68).

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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