"Бавария" объявила об уходе двух топ-футболистов

Пресс-служба мюнхенской “Баварии” на официальном сайте объявила об уходе португальского защитника Жоау Канселу и голландского полузащитника Дэйли Блинда.

Оба игрока перешли в немецкий клуб в январе 2023 года. Канселу был арендован у “Манчестер Сити”, Блинд присоединился к “Баварии” на правах свободного агента.

В минувшем сезоне 29-летний Канселу провел за “Баварию” 21 матч, забил один гол и отдал шесть результативных передач. 33-летний Блинд принял участие в пяти матчах.