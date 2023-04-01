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"Бавария" обыграла "Боруссию" Дортмунд в матче лидеров Бундеслиги

Новости футбола Сегодня, 14:27
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

В матче 26-го тура чемпионата Германии мюнхенская “Бавария” на своем поле обыграла дортмундскую “Боруссию” со счетом 4:2.

Победу хозяевам принесли дубль Томаса Мюллера, гол Кингсли Комана, а также автогол Грегора Кобеля. У гостей отличились Эмре Джан и Дониэлл Мален.

“Бавария”, набрав 55 очков, вышла на первое место в турнирной таблице Бундеслиги. “Боруссия” с 53 очками опустилась на вторую позицию.

“Бавария” – “Боруссия” Д - 4:2 (3:0)
Голы: Кобель, 13 (автогол) - 1:0, Мюллер, 18 - 2:0, Мюллер, 23 - 3:0, Коман, 50 - 4:0, Джан, 72 (с пенальти) - 4:1, Мален, 90 - 4:2

“Бавария”: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Горетцка (Гравенберх, 86), Киммих, Дэвис (Жоау Канселу, 79), Мюллер (Гнабри, 69), Коман (Мусиала, 79), Сане, Шупо-Мотинг (Мане, 69).

“Боруссия” Д": Кобель, Зюле, Шлоттербек (Хуммельс, 44), Рюэрсон (Озджан, 46), Брандт (Мален, 46), Геррейру, Ройс (Дауд, 61), Джан, Беллингем, Вольф, Аллер (Мукоко, 61).

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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