"Бавария" не сможет зимой вернуть Нюбеля из "Монако"

Вратарь “Баварии” Александер Нюбель, выступающий за “Монако” на правах аренды, не вернется в мюнхенский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, голкипер потребовал сохранения статуса основного вратаря даже после возвращения в строй травмированного Мануэля Нойера. “Бавария” не готова гарантировать это Нюбелю. Кроме того, монегаски не хотят досрочно расторгать договор аренды, поэтому немецкому клубу пришлось бы заплатить неустойку.

В нынешнем сезоне 26-летний Нюбель провел за “Монако” 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола. Его контракт с “Баварией” действует до лета 2025 года.

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