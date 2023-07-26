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"Бавария" не смогла купить звезду "Севильи"

Новости футбола Сегодня, 11:39
"Бавария" не смогла купить звезду "Севильи" Фото: инстаграм Яссина Буну/Автор неизвестен

Мюнхенская “Бавария” не сумела договориться по трансферу вратаря “Севильи” и сборной Марокко Яссина Буну, сообщает журналист Лука Бендони в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб предлагал за футболиста восемь миллионов евро и еще четыре миллиона евро в качестве бонусов. Впрочем, испанский клуб ответил отказом, так как данная сумма оказалась недостаточной. Голкипером также интересуется “Пари Сен-Жермен”, который готов заплатить за него 12 миллионов евро.

32-летний Буну выступает за “Севилью” с сентября 2020 года. Он перешел в севильский клуб из “Жироны”. Сумма трансфера составила четыре миллиона евро. Всего он провел за “Севилью” 140 матчей во всех турнирах и пропустил 138 голов. Также он в 58 матчах ушел с поля без пропущенных голов. В составе севильцев Буну два раза становился победителем Лиги Европы в сезонах-2019/2020 и 2022/2023. Ранее он играл за “Атлетико” и “Сарагосу”.

Буну с 2013 года играет за сборную Марокко. Всего за марокканскую национальную команду он провел 54 матча и пропустил 28 голов. В составе сборной Марокко Буну принимал участие в чемпионате мира-2022 и занял четвертое место.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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