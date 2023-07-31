"Бавария" не смогла договориться о переходе вратаря сборной Испании

Мюнхенская “Бавария” не смогла договориться о переходе вратаря “Брентфорда” и сборной Испании Давида Райи, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб хотел арендовать футболиста до лета 2024 года с правом последующего выкупа. Впрочем, данный вариант не устроил английский клуб, который хочет продать голкипера примерно за 50 миллионов евро. Ранее сообщалось, что испанцем также интересуются “Арсенал” и “Тоттенхэм”.

27-летний Райя выступает за “Брентфорд” с 2019 года. Он перешел в клуб из “Блэкберна”. Сумма трансфера составила 3,35 миллионов евро. Всего Райя провел за “Брентфорд” 161 матч во всех турнирах и пропустил 162 гола. Кроме того, он завершил 54 матча без пропущенных голов.

Райя с 2022 года играет за сборную Испании. Всего он провел за испанскую национальную команду два матча и пропустил два гола.

Напомним, что в прошлом сезоне “Бавария” стала чемпионом Германии. Таким образом, мюнхенский клуб завоевал возможность сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.