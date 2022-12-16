"Бавария" не может избавиться от опытного защитника

Мюнхенская “Бавария” не может продать сенегальского защитника Буна Сарра, сообщает Kicker.

По сведениям источника, немецкий клуб выставил футболиста на трансфер, но не получил по нему ни одного предложения. В настоящее время африканец проходит курс восстановления после операции на колене.

Сарр перешел в “Баварию” в октябре 2020 года из “Марселя”. Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. 30-летний Сарр всего провел за “Баварию” 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Бавария" хочет купить звезду "Барселоны".