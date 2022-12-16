"Бавария" не может избавиться от опытного защитника
Новости футбола Сегодня, 12:55
Мюнхенская “Бавария” не может продать сенегальского защитника Буна Сарра, сообщает Kicker.
По сведениям источника, немецкий клуб выставил футболиста на трансфер, но не получил по нему ни одного предложения. В настоящее время африканец проходит курс восстановления после операции на колене.
Сарр перешел в “Баварию” в октябре 2020 года из “Марселя”. Сумма трансфера составила восемь миллионов евро. 30-летний Сарр всего провел за “Баварию” 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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