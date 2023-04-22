"Бавария" не будет продлевать контракт с ветераном команды

Центральный защитник “Баварии” Дейли Блинд не будет играть за свой клуб в новом сезоне.

Как пишет источник, чемпион страны не будет продлевать контракт с игроком сборной Нидерландов.

В этом сезоне Блинд сыграл четыре матча в Бундеслиге, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что Блинд перебрался в “Баварию" зимой, после того как ушел из “Аякса”.