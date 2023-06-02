"Бавария" назвала цену на Павару, которым интересуются топ-клубы

Мюнхенская “Бавария” определилась с ценой на французского защитника Бенжамена Павара, который решил покинуть команду, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб хочет получить за футболиста 30 миллионов евро. Такая сумма связана с тем, что контракт француза истекает через год. Интерес к игроку проявляют “Реал”, “Барселона”, “Интер”, “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”.

В нынешнем сезоне 27-летний Павар провел за “Баварию” 43 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

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