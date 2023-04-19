"Бавария" назвала "Манчестер Юнайтед" цену на Забитцера

“Манчестер Юнайтед” хочет выкупить трансфер австрийского полузащитника Марселя Забитцера, который принадлежит “Баварии”, сообщает журналист Бен Джейкобс в своем твиттере.

По сведениям источника, немецкий клуб готов продать игрока за 28 миллионов евро. На приобретении хавбека настаивает лично главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.

29-летний Забитцер перешел в “Манчестер Юнайтед” в январе 2023 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за манкунианцев 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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