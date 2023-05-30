"Бавария" нацелилась на звезду сборной Англии

Наставник "Баварии" Томас Тухель провел переговоры с капитаном "Вест Хэма" Декланом Райсом.

По информации Sky Sports, с футболистом пообщались по поводу его возможного перехода в немецкий клуб.

Райс стал одной из приоритетных целей "Баварии", так как клуб желает приобрести нового центрального полузащитника.

Также на игрока претендует "Арсенал", который поставил англичанина в приоритете на ближайшее трансферное окно.