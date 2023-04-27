"Бавария" нацелилась на звезду "Манчестер Юнайтед"

“Бавария” проявляет интерес к полузащитнику “Манчестер Юнайтед” и сборной Бразилии Каземиро, сообщает Kicker.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

В нынешнем сезоне 31-летний Каземиро провел за “Манчестер Юнайтед” 42 матча во всех турнирах, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 20266 года.

Не пропустите: В "МЮ" нашли игрока, на которого плохо влиял Роналду.