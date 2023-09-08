Бавария нацелилась на молодого форварда из Австралии

17-летний австралийский нападающий Нестори Иранкунда близок к переезду в Европу.

Как сообщает известный инсайдер Керри Хау, форвард, выступающий за «Аделаиду Юнайтед», может оказаться в чемпионате Германии.

По данным инсайдера, в его услугах заинтересована «Бавария» из Мюнхена. В немецком клубе давно следят за молодым футболистом и считают его талантливым игроком. Там уже начали работу над его подписанием.

Скорее всего, игрок молодежной сборной Австралии сможет перейти в Германию в следующем году, когда достигнет совершеннолетия.

В прошлом сезоне Иранкунда был основным игроком своей команды. В 22 матчах в различных турнирах он записал на свой счет пять голов и сделал две результативные передачи.

Ранее СМИ писали о том, что в услугах футболиста также заинтересованы и другие европейские клубы, однако конкретных предложений по нему не было.

Напомним, что “Бавария” в прошлом сезоне стала чемпионом Германии. Во время летнего трансферного окна немецкий клуб подписал звездного английского форварда Харри Кейна.