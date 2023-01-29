"Бавария" нацелилась на хавбека "Реала"

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к полузащитнику мадридского “Реала” и сборной Франции Эдуардо Камавинга, сообщает Fichajes.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Мюнхенцы уже сделали по игроку первое предложение, но оно было отклонено.

В нынешнем сезоне 20-летний Камавинга провел за “Реал" 28 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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