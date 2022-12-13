"Бавария" нашла замену Нойеру в сборной Хорватии

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович заинтересовал “Баварию”.

Как пишет источник, представители немецкого клуба уже вышли на агента футболиста загребского “Динамо”.

Ожидается, что в “Баварии” Ливакович заменит травмированного Мануэля Нойера, который сломал ногу и выбыл до конца сезона.

В текущем сезоне Ливакович провел 16 матчей и пропустил 17 голов за свой клуб. На ЧМ-2022 в Катаре он пропустил три гола в пяти играх.