"Бавария" нашла замену Мюллеру в "Челси"
Новости футбола Сегодня, 17:42
Фото: инстаграм Кая Хаверца/Автор неизвестен
Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к атакующему полузащитнику лондонского “Челси” и сборной Германии Каю Хаверцу, сообщает 90min.
По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе баварцев хавбек может стать преемником ветерана команды форварда Томаса Мюллера.
В нынешнем сезоне 23-летний Хавертц провел за “Челси” 41 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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