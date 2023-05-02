"Бавария" нашла замену Мюллеру в "Челси"

Мюнхенская “Бавария” проявляет интерес к атакующему полузащитнику лондонского “Челси” и сборной Германии Каю Хаверцу, сообщает 90min.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе баварцев хавбек может стать преемником ветерана команды форварда Томаса Мюллера.

В нынешнем сезоне 23-летний Хавертц провел за “Челси” 41 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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