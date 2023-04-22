"Бавария" нашла вратаря, который заменит Нойера
Новости футбола Сегодня, 03:50
Фото: твиттер Андерлехта
Скауты мюнхенской “Баварии” ведут поиски нового вратаря для первой команды.
Как пишет Goal.com, главным кандидатом на эту роль является Барт Вербругген, который является игроком брюссельского “Андерлехта”.
По данным источника, “Бавария” не рассчитывает на Алекса Нюбеля, который в данный момент выступает за “Монако” на правах аренды.
Напомним, что травмированный Мануэль Нойер не может сыграть до завершения сезона, а первым номером команды временно стал швейцарец Янн Зоммер.
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