"Бавария" нашла альтернативу Зоммеру в Серии А

мт“Бавария” проявляет интерес к вратарю “Эмполи” Гульельмо Викарио, сообщает La Repubblica.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. В составе “Баварии” итальянец может заменить Мануэля Нойера, который пропустит не менее полугода из-за перелома ноги. Стоит отметить, что итальянский клуб оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Викарио провел за “Эмполи” 19 матчей и пропустил 24 гола.

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