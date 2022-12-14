"Бавария" намерена вернуть вратаря из Лиги 1

Штефан Бакс, агент вратаря “Баварии” Александра Нюбеля, выступающего за “Монако” на правах аренды, сообщил, что мюнхенский клуб намерен вернуть его клиента из-за тяжелой травмы основного голкипера Мануэля Нойера.

“Бавария” сообщила мне, что они обсуждают с “Монако” возвращение Нюбеля. Решение пока не принято, но Алекс очень расслаблен. Это комфортная ситуация", - приводит слова Бакса Abendzeitung.

Ранее сообщалось, что немецкому клубу придется заплатить определенную сумму за досрочное прекращение аренды игрока.

В нынешнем сезоне 26-летний Нюбель провел за “Монако” 23 матча во всех турнирах и пропустил 33 гола. Его контракт с “Баварией” действует до лета 2025 года.

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