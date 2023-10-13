EN EN NG NG
Главная Новости Новости футбола Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером

Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером

Новости футбола Сегодня, 14:40
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

"Бавария" планирует продлить контракт с своим вингером Лероем Сане, как сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источников, в ближайшие несколько месяцев продление контракта с 27-летним немцем является приоритетом для "Баварии", и скоро начнутся переговоры. Сам Лерой Сане счастлив в клубе и городе, где он живет.

По информации Bild, полузащитник "Баварии" Лерой Сане может сменить клуб уже в ближайшее время. Источник утверждает, что звездный немецкий вингер может продолжить свою карьеру в Ла Лиге.

В чемпионате Испании интерес к 27-летнему немцу проявляют "Барселона" и "Реал Мадрид". При этом источник утверждает, что Сане пока не обсуждал вопрос о своем будущем с мюнхенским клубом.

Сане перебрался в "Баварию" из "Манчестер Сити" в июле 2020 года, тогда за него заплатили почти 50 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. По данным портала Transfermarkt, в настоящее время футболист оценивается в 65 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок сборной Германии провел 44 матча во всех турнирах за мюнхенскую команду.

Связанные команды и лиги
Бавария Бундеслига Германия
Популярные новости
Серия А объявила лучшего игрока сентября Новости футбола Сегодня, 14:06 Серия А объявила лучшего игрока сентября
Исторический рекорд. Последний раз Аргентина пропускала в финале Чемпионата Мира в 2022 году Новости футбола Сегодня, 11:35 Исторический рекорд. Последний раз Аргентина пропускала в финале Чемпионата Мира в 2022 году
ВИДЕО. В АПЛ выбрали лучший гол и сэйв сентября Новости футбола Сегодня, 11:03 ВИДЕО. В АПЛ выбрали лучший гол и сэйв сентября
Манчестер Сити хочет подписать ключевого полузащитника Реала Новости футбола Сегодня, 10:37 Манчестер Сити хочет подписать ключевого полузащитника Реала
ФОТО. Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча Новости футбола Сегодня, 03:27 ФОТО. Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча
ВИДЕО. Скромная победа Аргентины и провал Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026 Новости футбола Сегодня, 00:40 ВИДЕО. Скромная победа Аргентины и провал Бразилии: результаты матчей отбора ЧМ-2026
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:40 Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером Новости футбола Сегодня, 14:08 Евро-2024. Битва аутсайдеров. Азербайджан в гостях обыграл Эстонию Новости футбола Сегодня, 14:06 Серия А объявила лучшего игрока сентября Новости футбола Сегодня, 13:35 Один главный кандидат и два запасных. Кто станет новым главным тренером Реала Новости футбола Сегодня, 13:07 Тренер Бразилии: В Неймара нельзя бросаться попкорном Новости футбола Сегодня, 12:57 Не делали ставки на футбол. Тонали и Дзаньоло прошли допрос в полиции Новости футбола Сегодня, 12:49 Чемпионы по потраченным миллионам. Президент Ла Лиги троллит ПСЖ Новости футбола Сегодня, 12:26 Эль-Шарави вызвали в сборную впервые за два с половиной года Новости футбола Сегодня, 11:35 Исторический рекорд. Последний раз Аргентина пропускала в финале Чемпионата Мира в 2022 году Новости футбола Сегодня, 11:15 Италия - Мальта: где и когда смотреть онлайн матч отбора на Евро 2024
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Северная Ирладния — Сан-Марино 14 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Украина — Северная Македония 14 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Словения — Финляндия 14 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Болгария — Литва 14 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Италия — Мальта 14 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Дания — Казахстан 14 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Венгрия — Сербия 14 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч США — Германия 14 октября 2023 года Футбол 14 окт 2023 Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Реал Солт-Лейк 15 октября 2023 года Футбол 15 окт 2023 Прогноз на матч Нагоя — Ависпа Фукуока 15 октября 2023 года