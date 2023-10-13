Бавария начнет переговоры о продлении контракта со своим вингером

"Бавария" планирует продлить контракт с своим вингером Лероем Сане, как сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источников, в ближайшие несколько месяцев продление контракта с 27-летним немцем является приоритетом для "Баварии", и скоро начнутся переговоры. Сам Лерой Сане счастлив в клубе и городе, где он живет.

По информации Bild, полузащитник "Баварии" Лерой Сане может сменить клуб уже в ближайшее время. Источник утверждает, что звездный немецкий вингер может продолжить свою карьеру в Ла Лиге.

В чемпионате Испании интерес к 27-летнему немцу проявляют "Барселона" и "Реал Мадрид". При этом источник утверждает, что Сане пока не обсуждал вопрос о своем будущем с мюнхенским клубом.

Сане перебрался в "Баварию" из "Манчестер Сити" в июле 2020 года, тогда за него заплатили почти 50 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. По данным портала Transfermarkt, в настоящее время футболист оценивается в 65 миллионов евро. В прошлом сезоне игрок сборной Германии провел 44 матча во всех турнирах за мюнхенскую команду.