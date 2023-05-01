"Бавария" начала переговоры по трансферу нападающего сборной Франции

Мюнхенская “Бавария” хочет купить нападающего франкфуртского “Айнтрахта” и сборной Франции Рандаля Коло-Муани, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, мюнхенцы успешно провели первый раунд переговоров с предствителями игрока. При этом “Бавария” не готова платить за форварда требуемые 100 миллионов евро и надеется на снижение цены.

В нынешнем сезоне 24-летний Коло-Муани провел за “Айнтрахт” 40 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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