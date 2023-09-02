ВИДЕО. Бавария на последних минутах победила Боруссию Гладбах

Бавария Мюнхен уехала в гости в Боруссию Гладбах. Матч проходил на стадионе Боруссии-Парк в рамках третьего тура Бундеслиги.

Несмотря на меньшее владение мячом и меньшее количество моментов, именно Боруссия открыла счет первой. На 30-й минуте матча Ко Итакура отличился голом. Бавария смогла ответить только во втором тайме. На 58-й минуте Лерой Сане восстановил паритет на табло. Победу Баварии принес вышедший на замену 18-летний Матис Тель. За три минуты до конца основного времени француз забил гол, благодаря которому Бавария победила в довольно непростом матче.

После трех туров у Мюнхена есть три победы и девять очков в своем активе. Боруссия, в свою очередь, имеет в активе только одно очко.

Бундеслига. Третий тур

"Боруссия" – "Бавария" – 1:2

Голы: 1:0 – 30 Итакура, 1:1 – 58 Сане, 1:2 – 87 Тель.